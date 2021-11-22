بالفيديو.. مواطنة تروي قصة إدارتها وبناتها لـ«بوفيه» بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - روت المواطنة السعودية فاطمة، قصة إنشائها لـ«بوفيه» صغيرة بالرياض، تقدم من خلالها الشطائر، وإدارتها لها بالتعاون مع بناتها؛ حيث بدأت الفكرة بشكل بسيط قبل تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضحت المواطنة فاطمة لقناة العربية، أنها بدأت بالاستعانة بأدوات وأواني مطبخها، ومع مرور الوقت بدأ الناس في معرفة المكان.

وأضافت أنها لم تكن قادرة في البداية على شراء أجهزة المطاعم، ولم ترغب في إيقاف تنفيذ الفكرة لهذا السبب، فاستعانت بأدوات مطبخها.

وأشارت إلى ان عملها وبناتها في البوفيه، أظهر أن المرأة السعودية قادرة عل العمل في جميع المجالات حتى لو كان هذا المجال جديدًا على المجتمع السعودي.

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