عملية نادرة لاستبدال مفصل الوجه لمريضة بطبية الملك سعود

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الملك سعود، إجراء عملية نادرة بالمدينة الطبية، لاستبدال المفصل الصدغي للجهتين بمفصل صناعي تمت صناعته خصيصا للحالة المرضية.

وأوضحت الجامعة –عبر تويتر- أن فريق جراحة الوجه والفكين في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، أجرى عملية نادرة وناجحة، وتعد الأولى من نوعها في المدينة الطبية.

وأضافت أن العملية الجراحية تمت بقيادة د. ياسر العلي، لمريضة، وهي عبارة عن استبدال للمفصل الصدغي للجهتين بمفصل صناعي، صُنع خصيصاً باستخدام التخطيط الجراحي الافتراضي.

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