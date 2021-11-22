«شؤون الحرمين» تخصص 51 بابًا لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

الرياض - محمد عبدالله - واصلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تقديم خدماتها لمرتادي بيت الله الحرام؛ حيث قامت إدارة الأبواب بجهود كبيرة لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، فهد بن شراز المالكي، أن الإدارة تشرف على جميع أبواب المسجد الحرام البالغ عددها (٥١) بابًا، ويتم فتحها حسب الحاجة.

وأضاف أن أبواب المسجد الحرام لها أسماء وأرقام تساعد مرتادي بيت الله الحرام على معرفة الأبواب، التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم.

وأشار المالكي إلى أنه يتم تأمين مراقبين على هذه الأبواب؛ حيث يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأبواب، ومنها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه؛ ما يساعد على بقاء المسجد الحرام نظيفًا تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان.

كما تم تخصيص عدد من المراقبين في جميع الورديات وعلى مدى (24) ساعة ومهمتهم الأساسية متابعة الأبواب، وكذلك التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السعودي لمن يتعرض إلى وعكة صحية من زوار المسجد الحرام.

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