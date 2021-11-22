«الشورى» يوصي بفرض رقابة على المسلسلات التي تتناول المجتمع السعودي

الرياض - محمد عبدالله - أوصى مجلس الشورى، هيئة الإعلام المرئي والمسموع، فرض ضوابط رقابية (خاصة) على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها، والتي يمس محتواها تحديدًا المجتمع السعودي وقضاياه وتاريخه وتراثه، بما يسهم في إظهار الصورة اللائقة به.

وذكر مجلس الشورى، عبر حسابه الرسمي تويتر، أن التوصية السابقة مقدمة من عضو المجلس د. سلطانة البديوي.

كما أوضح المجلس أنه على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الإسراع في دراسة تأثير الإعفاء من المقتطع المالي للهيئة من تذاكر دخول الجمهور لصالات العرض على زيادة حضورهم وتعزيز صناعة السينما بالمملكة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. حسن آل مصلوم أخذت اللجنة بمضمونها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية العاشرة للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

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