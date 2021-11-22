يصل إلى 3 آلاف ريال شهريًا.. «هيئة الاتصالات» تدعم مندوبي التوصيل ماليًا

الرياض - محمد عبدالله - ​وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تنصّ على تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي في تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل وذلك وفق مسارين، يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهريًا لكل متقدم.

وقّع المذكرة من طرف الهيئة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد الأستاذ عبدالرحمن بن معن المبارك، فيما مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي، ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المدير التنفيذي للأعمال الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

وحددت الهيئة، شروط الاستفادة من الدعم كالتالي:

- التسجيل لدى أحد تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

- الحصول على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- استيفاء الاشتراطات المطلوبة من قبل «هدف».

- التقديم عبر منصة «طاقات» من قبل «هدف».

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