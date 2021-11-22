بالفيديو.. إخصائية توضح أعراض الهشاشة النفسية ولماذا تصيب المرأة أكثر من الرجل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت إخصائية الإرشاد النفسي والتربوي، ميساء شلدان، عن أن البكاء السريع والتعلق بالأشخاص من علامات الإصابة بـ«الهشاشة النفسية»، وأن النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال.

وأوضحت إخصائية الإرشاد النفسي، لقناة الإخبارية، أن من علامات الهشاشة النفسية البكاء السريع عند التعرض لأي موقف حتى لو كان بسيطًا أو التعلق بالأشخاص أو الأشياء بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى القلق والتوتر، أو الهروب لإدمان الطعام أو أي شيء آخر.

وأضافت أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالهشاشة النفسية؛ لأن الرجال لديهم القدرة على المواجهة إضافة إلى عدم شعورهم بالحاجة إلى الحماية، عكس المشاعر الفطرية لدى المرأة والتي تجعلها تشعر بالحاجة للحماية.

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