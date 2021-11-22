بالأرقام.. «الدفاع المدني» يعلن عدد الحرائق وعمليات الإنقاذ والجولات التفتيشية خلال عام

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها باشرت ( 100710) حوادث في المملكة، منها (50606) حوادث حريق، و(50104) عمليات إنقاذ، خلال عام 1442هـ.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أنها نفذت خلال نفس الفترة (99331) جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت (172411) ترخيصًا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية.

وأشارت إلى أهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وكذلك الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامة الجميع.

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