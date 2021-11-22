الكويت تدين استهداف الحوثيين لنجران.. وتؤكد وقوفها بجانب المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها، وبأشد العبارات، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر استهداف جنوب السعودية ومطار نجران بأربع طائرات مسيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية (في بيان لها عبر تويتر) أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

كما يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهدیدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية.

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