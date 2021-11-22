القبض على سعودي متهم بقتل زوجته حرقًا في إندونيسيا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الشرطة الإندونيسية القبض على مواطن سعودي، بتهمة قَتل زوجته، البالغة من العمر 21 عامًا، بسكب مادة حارقة عليها، في مدينة سيانجور.

ورجحت الشرطة، ووفقًا لصحفية radarsukabumi، رجحت الشرطة أن المشتبه به، البالغ من العمر 29 عامًا، خطط لجريمته قبل عدة أيام؛ حيث اشترى المادة الحارقة عن طريق أحد المتاجر الإلكترونية، لكنه نفى ذلك، وادعى خلال التحقيق معه، أمس الأحد، أنه استخدم هذه المادة في تنظيف الأرضية فقط.

وأضافت الشرطة أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى أن الجريمة وقعت؛ بسبب شعور المتهم بالغيرة، مشيرةً إلى أنه حاول الفرار إلى خارج البلاد، لكن تم القبض عليه في مطار سوكارنو هاتا في مدينة تانجيرانج أثناء قيامه بشراء تذكرة سفر إلى المملكة.

ونوهت بأن الحروق في جسم الضحية بلغت 99%، وماتت إثر ذلك، في حين تم ضبط المشتبه به بعد مرور 7 ساعات على وقوع الجريمة، وما يزال التحقيق مستمرًا لكشف ملابسات الحادث.

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