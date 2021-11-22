بالفيديو.. هل يستحق المتقاعدون وغير الموظفين معاشًا في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟

الرياض - محمد عبدالله - كشف سلطان الجريس، وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي، عن الفئات المعرضة للاستبعاد، وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقال الجريس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا»، عبر فضائية روتانا خليجية، إن معيار الاستبعاد يكون بحسب الدخل، وليس لفئة محددة، فإذا كان دخل الأسرة أقل من تحقيق احتياجاتهم الأساسية فيكون لهم استحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي، أما إذا كان الدخل أعلى فلا يشملهم النظام.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية، أن التطوير الجديد لنظام الضمان الاجتماعي يشمل الموظف وغير الموظف أو المتقاعد، لافتًا إلى أن المعيار الأساسي هو القدرة المالية على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، بغض النظر عن عمر المستفيد.

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