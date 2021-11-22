«الموارد البشرية» توضح موقف المسجلين حاليًا من نظام الضمان الاجتماعي المطور

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور سيتم تطبيقه على المسجلين حاليًا بعد عامين من الآن.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للوزارة، عبر تويتر، ردًا على استفسار من إحدى المواطنات بهذا الخصوص، أنه «يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق، على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام، لمدة لا تزيد على سنتين».

وتابعت الوزارة: «وسيتم تطبيق النظام المطور عليهم، واستقبال طلبات التسجيل بشكل تدريجي، في حال انطبقت عليهم شروط الأهلية».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل يلزم المسجلون سابقًا في الضمان بالتسجيل مجددًا في المنصة الجديدة أم لا ومتى يطلب منهم التسجيل؟

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. هل يستحق المتقاعدون وغير الموظفين معاشًا في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟

«الموارد البشرية» تكشف عن موعد تطبيق «النظام المطور» على مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق