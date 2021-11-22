شكرا لقرائتكم خبر عن 59% نسبة السمنة بين السعوديين منها 9% أطفال في سن الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الصحة : أبرز الأسباب تعود لعوامل وراثية والنظام الغذائي غير الصحي

أكدت دراسة صادرة عن وزارة الصحة ، أن نسبة السمنة بين المواطنين بلغت 59%، منها 6% لدى الأطفال قبل سن الدراسة فيما بلغت بين الأطفال في سن الدراسة 9,3%.

وبينت الدراسة بأن أبرز الأسباب تعود لعوامل وراثية ، وقلة النشاط البدني ، والنظام الغذائي غير الصحي ،مشيرةً إلى أن المخاطر التي تتعلق بالسمنة تكون في السكتة الدماغية ، والسكري ، والمشاكل الهضمية ، وانقطاع التنفس أثناء النوم ، موضحة أن طرق الوقاية تتمثل في ممارسة الرياضة بانتظام ، واتباع نظام غذائي صحي.

من جهتها أكد مجلس شؤون الأسرة أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة للتوعية المبكرة بخطر السمنة لدى الأطفال لتفادي مضاعفاتها السلبية عليهم مستقبلا .