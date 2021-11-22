شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد على تكثيف التوعية البيئية والحد من التلوث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ضرورة نشر الوعي بالممارسات البيئية السليمة بين طلاب المدارس والجامعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على ضرورة تكثيف التوعية البيئية والحد من أية مظاهر للتلوث البيئي، جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية طلال الرشيد يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف سموه بأنه يجب العمل وفق خطط مدروسة من أجل الحفاظ على البيئة وتجنب آثار الملوثات من خلال تعاون متكامل بين الجهات ذات العلاقة ، مع ضرورة نشر الوعي بالممارسات البيئية السليمة بين طلاب المدارس والجامعات حتى تنعم الأجيال القادمة ببيئة صحية خالية من التلوث .

وأكد الرشيد خلال اللقاء أن الجمعية وأعضاءها يبذلون قصارى جهدهم لرفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع ، وقدم لسموه تقريراً عن انجازات وأعمال جمعية اصدقاء البيئة خلال الفترة الماضية وكيفية تعامل المجتمع مع البيئة اثناء فترة الجائحة ، وتطرق التقرير لجهود الجمعية في التصدي للجائحة والتي تركت أثراً إيجابياً كبيراً على المجتمع , وكذلك في نشر رسالتها و تحقيق أهدافها في التوعية بقضايا البيئة بين أفراد المجتمع وبث روح الوعي بين أفراده ومؤسساته و التعاون مع الجهات الرسمية المعنية بحماية البيئة .

وأضاف الرشيد : أن جمعية أصدقاء البيئة بالشرقية تأسست بغرض دعم جميع الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة واستدامتها ، وقد تركزت أبرز أهدافها المعلنة منذ تأسيسها على رفع وعي المجتمع بالبيئة وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لحماية البيئة والمشاركة في مكافحة التصحر والصيد الجائر واستغلال طاقات ومهارات الشباب والفتيات والنساء في مجال البيئة وممارسة الرقابة البيئية ضد أي سلوك يمس البيئة وتصميم برامج لغرس الوعي والسلوك البيئي لدى الطلاب .

حضر الاستقبال المهندس عبدالناصر الوادعي نائب رئيس مجلس الإدارة ، والأستاذة شعاع الدحيلان، والمهندس فهد الزهراني ، والأستاذة الهنوف العامر المدير التنفيذي للجمعية.