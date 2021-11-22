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رصد 13 مخالفة للاشتراطات الصحية في قصور الأفراح بجدة

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الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة جدة ممثلة في 19 بلدية فرعية جولاتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي والتي شملت (21) موقعاً للتأكد من تطبيق الإجراءات، والاشتراطات الصحية حيث جرى رصد (13) مخالفة على عدد من المواقع.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في رصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح للحد من فيروس حيث تحرص أمانة جدة على توعية السكان بإتباع الإجراءات والتدابير الوقائية بإتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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