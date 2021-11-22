شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 13 مخالفة للاشتراطات الصحية في قصور الأفراح بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة جدة ممثلة في 19 بلدية فرعية جولاتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي والتي شملت (21) موقعاً للتأكد من تطبيق الإجراءات، والاشتراطات الصحية حيث جرى رصد (13) مخالفة على عدد من المواقع.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في رصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح للحد من فيروس كورونا حيث تحرص أمانة جدة على توعية السكان بإتباع الإجراءات والتدابير الوقائية بإتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى.