شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح علاج «مصابة بورم سرطاني نادر» بمدينة «الأمير سلطان الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض في علاج مريضة مصابة بورم سرطاني من نوع (ايوينج ساركوما) والتي كانت تعاني من ألم وتورم في لوح الكتف الأيسر حيث بدأ البرنامج العلاجي حسب البروتوكول المتبع عالمياً لعلاج مثل هذا النوع من الأورام.

وتم استئصال الورم كاملاً مع لوح الكتف وجزء من رأس عظمة العضد مع المحافظة على الأنسجة والعضلات المحيطة التي تسمح بتركيب مفصل عكسي للكتف للمحافظة على العمل الوظيفي للطرف العلوي, وخرجت المريضة من المدينة الطبية وهي بصحة جيده ولله الحمد مع خضوعها لبرنامج تأهيلي مكثف وتتمتع بطرف علوي وظيفي يخدمها في نشاطاتها اليومية.

الجدير بالذكر بأن هذا النوع من التدخلات الجراحية لا يتم إلا في بعض المراكز العالمية المتخصصة.