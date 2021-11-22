شكرا لقرائتكم خبر عن هطول غزير للأمطار في حفر الباطن مع بدء الحالة الموسمية هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة حفر الباطن تساقط الأمطار مع بدأ الحالة المطرية حسب إنذار الأرصاد بتشكل السحب الممطرة وسقوط الأمطار حيث بدأت الحالة منذ الساعه الرابعة فجراً وتستمر حتى الآن هذا الأمر الذي إستعدت له فرق السيول والأمطار من الجهات المختلفة كأمانة حفر الباطن والدفاع المدني والمرور والصحة حيث شهدت شوارع حفر الباطن تواجد آليات أمانة حفر الباطن لتصريف الأمطار وأيضا تمركز مركبات الدفاع المدني لفك الأختناقات المطرية في حال حدوثها لاسمح الله