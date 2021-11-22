بالفيديو.. مختص: مساعدة الأهل للطالب بحل الامتحانات يؤدي إلى مشاكل سلوكية ومهارية

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتخصص في صعوبات التعلم عبدالله المشعان، أن مساعدة الأهل للطالب في حل الامتحانات وتلقينه الإجابات تؤدي إلى مشاكل سلوكية ومهارية.

وقال المشعان، خلال مقابلة مع قناة «الإخبارية»، إن تلك المشكلات ستبدأ في الظهور مع عودة الطلاب إلى الاختبارات الحضورية بالمدرسة، متسائلً:ا كيف يستطيع الطالب حل الاختبارات الحضورية تحت الضغط والتوتر وقتها.

وأضاف: يمكن أن نساعد أطفالنا وقت الاختبارات؛ لكن تلقينهم الإجابات هو المشكلة.

وأشار إلى أن غياب الطلاب في مراحل التعليم الأولية لمدة عامين؛ بسبب الجائحة عن الاختبارات الحضورية، ربما أثّر على التحصيل العلمي لديهم لفارق التعليم بالمنزل عن المدرسة، وهو هاجس أولياء الأمور حاليًا.

واكد أنه يمكننا مساعدة الطالب في قراءة السؤال وفهمه وتضييق الحلول، كمرحلة أخيرة؛ لكن دون تلقينه الحل الأمثل مباشرة.

كما أكد ضرورة أن يشعر الطالب بأنه هو المسؤول عن حل اختباراته، وليس والده أو والدته، لتفادي الأثر السلبي مع العودة الحضورية مستقبلًا.

وختم المشعان بقوله: من الأفضل أن يحقق الطالب درجةً أقل من الكاملة باعتماده على نفسه في حل الاختبارات؛ بدلًا من أن يحقق الدرجة الكاملة مع اعتماده على المساعدة المباشرة والكاملة من الأهل.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. استكمال اختبارات الفصل الأول حضوريًّا للمرحلتين المتوسطة والثانوية