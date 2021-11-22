بالأرقام.. «أمانة الرياض» توضح نتائج حملة معالجة وضع أحياء وسط العاصمة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، مشاركة 11 جهة حكومية لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة واستغرقت في ذلك أكثر من 9 آلاف ساعة عمل، تنفيذ لتوجيهات أمير المنطقة.

وأوضحت امانة الرياض، عبر تويتر، أن عدد ساعات العمل خلال 20 يومًا (من 26 أكتوبر حتى 16 نوفمبر) بلغت (9136) ساعة عمل، وتضمنت تفتيش (696) منشأة تجارية، وضبط (493) شريحة اتصال، ومصادرة واتلاف (7815) مادة ومعدة غير صالحة.

ومصادرة وإتلاف (53) طنًا من المواد الغذائية، وتحرير (789) مخالفة وإشعار مراجعة، وضبط (446) عاملًا مخالفًا، وفصل الكهرباء والماء عن (62) مبنى.

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