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البحرين تدين استهداف الحوثيين لمطار نجران وتشيد بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - دانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة تجاه مطار نجران، في اعتداء ممنهج ومتعمد للأعيان المدنية والمدنيين، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً وقوف المنامة ودعمها للمملكة العربية السعودية في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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