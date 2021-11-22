البحرين تدين استهداف الحوثيين لمطار نجران وتشيد بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً وقوف المنامة ودعمها للمملكة العربية السعودية في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

الرياض - محمد عبدالله - دانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة تجاه مطار نجران، في اعتداء ممنهج ومتعمد للأعيان المدنية والمدنيين، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

محمد يوسف

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