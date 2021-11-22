الدفاع المدني يكشف تطورات الحالة المطرية التي شهدتها القريات مؤخرًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الدفاع المدني، عدم وجود إصابات في القريات بمنطقة الجوف؛ بسبب الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، وأنه تم تقديم المساعدة لحالة احتجاز واحدة.

وأوضح الدفاع المدني، عبر تويتر أن هناك انتشارًا ومتابعة ميدانية لمدني القريات، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة؛ حيث تم تقديم المساعدة لحالة احتجاز واحدة، ولا توجد إصابات.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع، مساء أمس الأحد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك؛ تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي.

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