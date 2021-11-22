وزير الصحة يكشف أهمية «بيت الطريق» بالدرعية

الرياض - محمد عبدالله - نوه وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بأهمية منزل «بيت الطريق» الذي تم تدشينه في محافظة الدرعية بسعة 126 سريراً، ويتماشى مع أهداف التحول الصحي ويُمثل خطوة مهمة لدمج المتعافين، وعودتهم إلى بيئتهم الطبيعية التي حضروا منها.

وأعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لشركة «سابك» لمبادرتها الاجتماعية وتكفلها بإنشاء وتجهيز المنزل بالدرعية، مثمناً دعم سمو محافظ الدرعية لهذا المشروع الحيوي والمهم .

وأبان أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتفاعل مؤسسات المجتمع مع برامج وزارة الصحة، ودعم أنشطتها الهادفة لخدمة كافة أفراد المجتمع، حيث يُعد إسهامًا فاعلًا في دعم جهود مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين.

وأوضح وزير الصحة أن منزل «منتصف الطريق» يُعد مرحلة انتقالية في طريق العودة إلى الاندماج في المجتمع، وذلك من خلال توفير بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة، حيث تتميز الخدمات العلاجية والتأهيلية بالمنزل بأنها بيئة جاذبة تحتوي على مرافق تأهيلية وترفيهية متكاملة، تُمكن المستفيد من البقاء والاستمرار طيلة مدة البرنامج العلاجي التي قد تمتد إلى 9 أشهر.

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