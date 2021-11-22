القحطاني: انخفاض ملموس في درجات الحرارة.. و«الأرصاد» تتوقع طقس الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن هناك انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على معظم المناطق.

وكتب القحطاني، عبر حسابه على تويتر: «صباح الخير.. انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة».

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من شرق المملكة.

في حين تنشط الرياح السطحية على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر، وكذلك على أجزاء من وسط المملكة مثيرة للأتربة والغبار، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وعلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

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