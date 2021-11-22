سيدة تشكو من تعنيف زوجها المتواصل.. و«العنف الأسري» يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، من شكوى إحدى السيدات من عنف زوجها المتواصل، مشيرة إلى أنها طلبت من الجميع مساعدتها من أجل إنقاذها من زوجها.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر» ردًّا على شكواها: «أختي الكريمة.. نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة».

وطالب عديد من رواد التواصل الاجتماعي، بضرورة مساعدتها سريعًا ومعاقبة زوجها وأهلها الذين يرفضون مساعدتها.

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