بالفيديو.. الثلوج تكسو الطريق الرابط بين القريات وطريف بشمال المملكة

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع الفيديو، لحظة اكتساء الطريق الرابط بين القريات وطريق في شمال المملكة، بالثلوج، وذلك بعد تنبيه مركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية وتكوّن سحب رعدية ممطرة.

ونشرت العربية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» مقطع فيديو للحظة اكتساء الطريق بين القريات وطريف بالثلوج.

وتوقع مركز الأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك؛ تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي.

بينما نشرت المديرية العامة للدفاع المدني مقطع فيديو يكشف عن الانتشار والمتابعة الميدانية، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها محافظة القريات.

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