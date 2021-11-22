السعودية | “التأهيل الشامل” بالحدود الشمالية ينظم محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للمضادات الحيوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ الحدود الشمالية:

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلاً بمركز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر، محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للمضادات الحيوية، تحت شعار “التعامل مع المضادات الحيوية بحرص”، بحضور مدير مركز التأهيل ومنسق الخدمات الطبيه بالفرع.

وقدم المحاضرة فريق طبي متكامل بقياده الدكتور صيدلاني أنس صلال، واشتملت على منشورات، وعروض توعوية عن المضادات الحيويه، وأعراضها ومضاعفاتها، وعن كثر استخدامها بدون استشارة طبية.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود التي يقوم بها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، للمحافظة على صحة منسوبيه وللوقاية من مضاعفات صرفها.