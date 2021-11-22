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السعودية | المعهد الصناعي بالجوف يعلن بدء القبول في الدبلوم والبرامج الصباحية 

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ الجوف:

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالجوف، عن بدء القبول والتسجيل في الدبلوم والبرامج الصباحية، للفصل التدريبي الثاني للعام 1443هـ، في تخصص دبلوم التبريد والتكييف، والبرامج الفصلية في أقسام الكهرباء، والحاسب الآلي، والسيارات، لخريجين مرحلة الكفاءة المتوسطة والحاصلين على شهادة الأول ثانوي.

وأوضح المعهد أن التسجيل متاح عبر رابط بوابة القبول الإلكترونية (قبولي)، https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

ويستمر التسجيل حتى الـ 25 من ربيع الآخر الجاري، وللاستفسار يرجى التواصل عن طريق واتساب المعهد رقم 0146248192.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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