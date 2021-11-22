شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للفنيين لتعريفهم بنظام الشاشات الجديدة بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت إدارة الشؤون الفنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس, ورشة عمل للفنيين المختصين بإدارة الدعم الفني لتعريفهم بالنظام الإلكتروني للشاشات الجديدة في المسجد النبوي, وطرق التحكم بها وإضافة وتعديل المحتوى من خلال غرفة التحكم والمراقبة الرئيسية.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الفنية المهندس أحمد البلادي، أن الفعالية تأتي في سياق جهود العناية بقاصدي المسجد النبوي, مبيناً أنه جرى تفعيل النظام الجديد على 9 شاشات موجودة على الأبواب الرئيسية للمسجد النبوي من الداخل، مؤكداً دورها الفعّال في تنبيه الزائرين من خلال عرض أوقات الصلوات والتعليمات الإرشادية.