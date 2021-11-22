شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 447 مخالفة أثناء الجولات التفتيشية لمكافحة «التستر» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الحالي، 1461 جولة تفتيشية على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، نتج عنها رصد 447 مخالفة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي يُشارك فيها العديد من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التجاري التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ودعا فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عموم المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق " بلاغ تجاري" على الرابط: app-https://mci.gov.sa/C أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، وكذلك الاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي تستمر حتى 16 فبراير 2022م.