بالفيديو.. سليمان السالم يكشف عن أبرز مواقف مر بها خلال عمله بالتلفزيون

الرياض - محمد عبدالله - كشف المذيع سليمان السالم عن أبرز المواقف التي مر بها خلال عمله في فترة التلفزيون، وذلك حلال احتفالية هيئة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة اليوم العالمي للتفلزيون.

وقال سليمان السالم في تصريحات لقناة الإخبارية: «ميزة المذيع السعودي أنه سريع البديهة، فكنا نتلقى الأخبار في الماضي عن طريق التليكس فيكون هناك بعض الحروف غير الموجود أو المكتوبة بشكل غير صحيح، وكنا نتعامل مع تلك المواقف».

وأضاف: «قبل 25 عامًا سميت شارل ديجول الرئيس الفرنسي حينها، برئيس الغرفة التجارية في فرنسا؛ لأنه مرتبط بأخبار سابقة مع وفد تجاري سعودي يزور فرنسا لكن محرر الخبر أعطاني الصيغة بشكل خاطئ ولكن استدرجت الخطأ سريعًا».

وأتم: «حينما تعيد أي خطأ لا يجب أن ترتبك في حالة هذا الخطأ، ولكن يجب أن تحتويه وتوظفه حتى يخرج بشكل لا يكون به إحراج».

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