أخبار السعودية..  تدمير مسيرة حاولت استهداف مطار نجران .. و«الحج» تكشف عن شروط العمرة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض الدفاعات السعودية وتدميرها لطائرة حوثية مسيرة مفخخة، ما أسفر عن تناثر شظاياها على حي العريسة بنجران دون إصابات، فيما حث الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإلى التفاصيل:

الصحة تتوقع انتشارً «الأنفلونزا الموسمية»

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن العالم يشهد في بعض الدول ارتفاعًا في معدلات الإصابات بفيروس كورونا، ما أثر على أداء القطاعات الصحية في هذه الدول.

الصحة تحسم جدل الإجراءات الاحترازية وضعف المناعة

أكد وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، أن الإجراءات الاحترازية لا تضعف المناعة ضد الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن تصريحات وزارة الصحة تم فهمها بشكل خاطئ.

تدمير مسيرة حاولت استهداف مطار نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأحد، أن الدفاعات السعودية دمرت مسيرة حاولت استهداف مطار نجران، وأشار إلى أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتنفيذ الهجوم العابر للحدود، مؤكدًا أن انتهاكات الحوثيين تسيىء لسياسة ضبط النفس وجهود الحل السياسي وخيارات الردع مطروح.

مزايا نظام الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مزايا نظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي تتمثل في الوضوح والشفافية باتباع عملية دعم تعتمد على دخل الأسرة، ووجود حلول جذرية بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وأيضًا تقديم الدعم بتحفيز المستحقين للاستقلال المالي والإنتاجية.

ضوابط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط واشتراطات الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور، كما حددت شروط التسجيل للمطلقات.

التسجيل بنظام الضمان الاجتماعي المطوَّر

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، كما حددت أهداف التسجيل بالنظام.

آلية تحديد المستحقين لدعم الضمان الاجتماعي المطور

قال وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي سلطان الجريس إن نظام الضمان الاجتماعي المطور مبني على عدد الأسرة الموجودة في المنزل ومن يعولهم على المستفيد الأساسي، مشيرًا إلى أنه في الاحتساب الأساسي يكون المستفيد الأساسي 1100 ريال و550 لكل تابع من أفراد الأسرة.

«الحج» تكشف شروط العمرة في المسجد الحرام والروضة

أكدت وزارة الحج والعمرة أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والروضة الشريفة والزيارة، تستلزم حجزًا مسبقًا عبر تطبيق "اعتمرنا" ، ويشترط فيها التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا" إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا).

«زاتكا» تكشف شروط استيراد السيارات وشاحنات النقل

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأحد، شروط استيراد السيارات والحافلات وشاحنات النقل الثقيل، وآلية احتساب الرسوم الجمركية.

«الزعاق» موسم «بَرَد الأزيرق» بعد 30 يومًا

قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه بقي ثلاثة عشر يومًا وينتهي الوسم، وتبدأ المربعانية، وهي موسم بداية البَرَد الفعلي.

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