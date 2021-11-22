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بالفيديو.. غزلان طليقة في إحدى المدن.. ومطالبات للأمن البيئي بالتدخل

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الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وجود 3 غزلان في إحدى المدن ؛ حيث أعربوا عن خوفهم من الصيد الجائر لهم.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل القوات الخاصة للأمن البيئي، من أجل إنقاذهم ورعايتهم في إحدى المحميات الخاصة بالغزلان من أجل المحافظة على البيئة.

وكان  المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، رائد المالكي، قد شدد على ضرورة الإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة أو في حالة مشاهدة كائنات فطرية قد تتعرض للتهديد على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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