بالفيديو.. غزلان طليقة في إحدى المدن.. ومطالبات للأمن البيئي بالتدخل

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وجود 3 غزلان في إحدى المدن السعودية؛ حيث أعربوا عن خوفهم من الصيد الجائر لهم.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل القوات الخاصة للأمن البيئي، من أجل إنقاذهم ورعايتهم في إحدى المحميات الخاصة بالغزلان من أجل المحافظة على البيئة.

وكان المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، رائد المالكي، قد شدد على ضرورة الإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة أو في حالة مشاهدة كائنات فطرية قد تتعرض للتهديد على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

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