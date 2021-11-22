شاهد.. كيف تعامل وزير التعليم مع ارتباك طفلة خلال اليوم العالمي للطفل

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو لحظة تعامل وزير التعليم، حمد آل الشيخ، مع الطفلة لمى، التي كانت تقدم حفل اليوم العالمي للطفل؛ حيث أخطأت في تقديم إحدى الفقرات.

ويظهر في مقطع الفيديو وزير التعليم وهو يشيد بالطفلة لمى، مؤكدًا لها أن ستكون نجمة في تقديم البرامج التلفزيونية.

وانسحبت الطفلة لمى من على خشبة المسرح، بعد لحظة ارتباك ونسيان، أمام وزير التعليم، ولكنه قام بتشجيعها والتصفيق لها من أجل تدارك الموقف سريعًا.

وأشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالتصرف الحكيم لوزير التعليم، مشيرين إلى أنه موقف إنساني وتربوي عظيم في لحظة ارتباك الأطفال.

وقال وزير التعليم، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة رعايته اليوم للاحتفاء الذي أقامته وزارة التعليم بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 من نوفمبر في كل عام: «إن الاهتمام الذي تحظى به برامج الطفولة في المملكة، والدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تمتد إلى سنّ الأنظمة والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من مختلف أشكال الإيذاء والتمييز والاستغلال التي تنتهك حقوقه، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتمكينه من حقه الأصيل في التعليم والتعلّم، وتعزيز قدراته بمهارات القرن الحادي والعشرين، وكذلك إتاحة البيئة الآمنة والإيجابية التي تحفظ سلامته النفسية والبدنية، وصولاً إلى إعداد مواطن صالح يعتز بوطنه، والولاء لقيادته، ويتمسك بقيم مجتمعه، ويتطلع في مراحل متقدمة من التعليم للمشاركة في تنمية وطنه».

اقرأ أيضًا:

بالصور.. وزير التعليم يكشف جهود الاستثمار في «الطفولة المبكرة».. ويشيد بجهود القيادة في إقرار التشريعات