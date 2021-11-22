«الموارد البشرية» تكشف عن موعد تطبيق «النظام المطور» على مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد تطبيق النظام الاجتماعي المطور على مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل مسجل قبل في الضمان يسجل الآن أو يكتفي بالتسجيل السابق؟».

استمرار تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام لمدة لا تزيد على سنتين».

انطباق الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وأوضح: «وسيتم تطبيق النظام المطور عليهم واستقبال طلبات التسجيل بشكل تدريجي في حال انطبقت عليهم شروط الأهلية».

وأضاف: «لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الاطلاع على الرابط التالي، اضغط هنا».

المجالات المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي المطور

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية سعد آل حماد قد كشف المجالات المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي المطور، وموقف صرف المعاش للمستفيدين من النظام القديم، قائلاً إن التسجيل للمستفيدين ينطلق اليوم السبت، إن المستفيدين من النظام القديم، لا حاجة لهم للاستعجال في التسجيل للمنصة الجديدة؛ مشيرًا إلى أهناك مدة تصل إلى 6 أشهر للتسجيل، مع استمرار صرف المعاشات المخصصة لهم شهريًّا حتى الانتقال إلى النظام المطور.

وأكد متحدث «الموارد البشرية» أن نظام الضمان الاجتماعي يحمل إيجابيات كثيرة؛ سعيًا لشمول فئات لم تكن مشمولة بالنظام القديم، لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المشمولة به.

آلية تحديد المستحقين للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور

قال وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي سلطان الجريس إن نظام الضمان الاجتماعي المطور مبني على عدد الأسرة الموجودة في المنزل ومن يعولهم على المستفيد الأساسي، مشيرًا إلى أنه في الاحتساب الأساسي يكون المستفيد الأساسي 1100 ريال و550 لكل تابع من أفراد الأسرة .

وذكر خلال لقاء مع برنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، متى كان مجموع دخل هذا المستفيد أكبر من مجموع المستحقات لهذه الأسرة فهذا هو الحد المانع ولا يتم شموله في معاش الضمان الاجتماعي إما إذا كان المحصلة أقل من هذا المبلغ فيتم شموله في معاش الضمان الاجتماعي.

واستكمل أن «مجموع هذا المبلغ المتعلق (بالمستفيد الأساسي والتابعين) يتم خصم الدخل الخام بالأسرة، مشيرًا إلى إذا كان هناك معاش من وظيفة (دخل مكتسب) فهذا لا يحتسب كاملًا وإنما 50% منه لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية فمثلًا إذا كانت الراتب 4 آلاف ريال يتم احتساب ألفين ريال فقط ثم يتم خصم هذا الدخل من قيمة المعاش وهو 1100 ريال للمستفيد الأساسي و550 لكل تابع والفارق يحدد الحد المانع».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت السبت بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، الصادر بالمرسوم الملكي.

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