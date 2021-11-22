شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة : معالجة 499 تشوه بصري في «بريمان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية بريمان الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة "البيع العشوائي" ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من (950) كجم من الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ومعالجة (499) من المشوهات البصرية بالإضافة إلى (3240) م٣ من أعمال إزالة المخلفات

وأوضحت مساعدة رئيس بلدية بريمان محاسن الغامدي، أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة (538) من المحال حيث جرى إغلاق (8) من المواقع المخالفة.

وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري، أبانت "الغامدي" أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو (438) موقع من مخالفات شروط البناء كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.

وأضافت مساعدة بلدية بريمان أن البلدية عالجت (93) من حاويات النفايات داخل أحياء النطاق فيما جرى توجيه (216) إشعاراً تتعلق بـ أعمال النظافة، كما دعت "الغامدي" السكان إلى التعاون مع البلدية في رصد التشوهات البصرية، عبر تطبيق "بلدي" وخدمة صور وأرسل، لتقوم البلدية بإدراجها ضمن خطط المعالجة، أو من خلال التواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية «940»