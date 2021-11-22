«الصحة الخليجي» يوضح 5 حقائق بشأن المضادات الحيوية

الرياض - محمد عبدالله - كشف مجلس الصحة الخليجي عدة حقائق مهمة بشأن المضادات الحيوية.

وشارك المجلس، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، احتوت على عدد من الحقائق بمناسبة الأسبوع العالمي للمضادات.

وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أنه يجب الإلمام ببعض الحقائق المهمة عن المضادات الحيوية تتمثل في التالي:

- إن المضادات الحيوية عبارة عن أدوية تعالج العدوى البكتيرية مثل التهاب المسالك البولية.

- سوء استخدامها قد يؤدي إلى بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وهي واحدة من أكبر مهددات الصحة العالمية.

- بعض أنواعها غير مناسبة للحوامل أو المرضعات كتجنب أخذ البنسلين في حالة الرضاعة؛ لأنه قد ينتقل من حليب الأم إلى الرضيع.

- بعض المضادات قد تؤثر على فعالية موانع الحمل الهرمونية؛ لأن بعضها تزيد من الإنزيمات في الجسم وتأثر سلبًا على موانع الحمل الهرمونية.

- لا يمكن علاج العدوى الفيروسية بالمضادات الحيوية مثل بعض أنواع الجهاز التنفسي.

من جهتها، أوضحت وزارة الصحة أن مقاومة مضادات الميكروبات تهدد فاعلية الوقاية من مجموعة من حالات العدوى التي تتزايد باستمرار وتسببها الجراثيم، والطفيليات، والفيروسات، والفطريات، وصعوبة علاجها.

وأشارت الصحة إلى أنه يتعرض نجاح العمليات الجراحية الرئيسة والمعالجة الكيميائية للسرطان للخطر دون توفر مضادات حيوية فاعلة.

وبينّت الوزارة أنه تزيد تكاليف الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المصابين بحالات عدوى مقاومة على تكاليف رعاية المرضى المصابين بحالات عدوى غير مقاومة؛ بسبب استغراق المرض مدة أطول، وإجراء اختبارات إضافية، واستخدام أدوية أكثر كلفة.

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