آلية وخطوات التسجيل في منصة إحكام ﻟﻄﻠﺒﺎت تملك الأوقاف

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الهيئة العامة للأوقاف شروط وخطوات وآلية وكيفية القيام بالتسجيل في منصة إحكام لتقديم طلبات الأوقاف.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلاله خطوات التسجيل بمنصة إحكام.

التسجيل في منصة إحكام

وبينّت الهيئة العامة للأوقاف طريقة وآلية القيام بالتسجيل في منصة إحكام لتقيدم طلبات تملك الأوقاف، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول للموقع الإلكترونية لمنصة إحكام من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- انقر على أيقونة "تسجيل الدخول"

- اضغط على "إنشاء حساب" التي تظهر أسفل الصفحة

- قم بتعبئة الحقول بالبيانات المطلوبة والتي تشمل:

1-اسم المستفيد

2- رقم الهوية الوطنية

3- تاريخ الميلاد

4- البريد الإلكتروني

5- رقم الجوال

- ثم قم بالضغط على أيقونة "التحقق من البيانات"

- ستصلك رسالة تحقق على رقم الجوال المدخل

- أدخل رمز التحقق واضغط "تحقق"

شروط التسجيل في منصة إحكام

وحددت منصة إحكام، عبر موقعها الإلكتروني، اﻟﺸﺮوط والضوابط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات، وتتمثل في التالي:

- أن ﻳﻜﻮن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 1442\5\5ﻫـ

- أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

- أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻹﺣﻴـﺎء اﻟﺼـﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (21679) وﺗﺎرﻳﺦ 1387\11\9 ﻫ.

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات.

وأوضحت منصة إحكام أنه ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺮﻓﻘًﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ وﻣﻨﻬﺎ:

- رفع ﻣﺴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت وﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮﻗﻌﻪ وﺣﺪوده وأﺿﻼﻋﻪ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ.

- وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﻹﺣﻴﺎء.

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