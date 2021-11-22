شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: القفزات التطويرية للمملكة تستلزم صناعة إعلامية مميزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزير الإعلام: الفرصة قائمة لكل مبدع رغم صعوبة المنافسة

الحارثي: الوسائط تتنوع والرهان يبقى على المحتوى الجيد

الهيئة صنعت أجيالا مميزة تفوقت بجميع القنوات الإقليمية

الغامدي: جيل الرواد حمل الرؤية ووضع اللبنات الأولى للنجاح

تكريم 7 برامج فازت بجوائز «مهرجان تونس»

إطلاق هاكاثون المحتوى الإعلامي وفرقة الهيئة الموسيقية

دورات برامجية وفق أعلى المعايير العالمية

استثمار المكنون الثقافي والتاريخي والمستقبلي للوطن

أكد وزير الإعلام المكلَّف د. ماجد القصبي، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، أهمية الرسالة التي قدمها التلفزيون عبر تاريخه، مشيداً بالأسماء القديمة الباقية والتي رحلت، وبين أن الفرصة قائمة لكل مبدع رغم صعوبة المنافسة التي تحكمها العديد من المعايير.

رحلة النجاح

ونوَّه، خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون، بمقر الهيئة، مساء أمس، بأهمية مواصلة رحلة النجاح والارتقاء بالرسالة الإعلامية؛ نظرا للقفزات التطويرية المذهلة التي تشهدها المملكة، التي تستلزم بأن تواكبها صناعة إعلامية مميزة تجاريها، وتكون عاملاً من عوامل نجاحها.

المحتوى الجيد

إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي، إطلاق هاكاثون المحتوى الإعلامي لتحويل الأفكار إلى واقع على شاشة التلفزيون.

وبين «الحارثي» أن الوسائط قد تتنوع، ولكن الرهان يبقى على المحتوى الجيد، وهو الذي يفرض نفسه، ويقدم المحتوى الجاد انطلاقا من حسّ المسؤولية الاجتماعية بعيداً عن الإثارة المبتذلة.

وقع ملموس

واستطرد الرئيس التنفيذي قائلا: «إنَّ هيئة الإذاعة والتلفزيون تسعى لجعل تلك المعايير واقعاً ملموساً من خلال دوراتها البرامجية التي اتَّبعت فيها أعلى المعايير العالمية لاستثمار المكنون الثقافي والتاريخي والمستقبلي للوطن، وهو ما أثمر عن فوز سبعة برامج من برامج الهيئة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس»، واعداً بمواصلة الدور الذي عُرف عن الهيئة بصناعة الأجيال الإعلامية المميزة، التي وصل تفوقها وإبداعها لجميع القنوات الإقليمية.

بصمات مميزة

واختتم الحارثي في كلمته، إنَّ الاحتفال يجمع الجيل الحالي بجيل الرواد الذين حملوا الرؤية والعزيمة ووضعوا اللبنات الأولى للنجاح، وهو ما يجعل الهيئة تحرص بأن يكون هذا اليوم عادة سنوية للهيئة يُكرّم من خلالها المميز وتُمنح فيه الفرصة لكل مبدع، مبيناً أن الاحتفال بذرة لزراعة التكريم لكل مستحق مستقبلاً، وكانت البداية بتكريم الأسماء التي وضعت بصمتها من خلال مسرح هيئة الإذاعة والتلفزيون.

فقرات غنائية

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية التي أعادت الحضور لذكريات قديمة بمشاركة فرقة التلفزيون الغنائية، كما شهد الحفل تكريم 7 برامج فازت بجوائز الأفضلية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس الشهر الماضي، وسط حضور كبير من أبرز الشخصيات والأسماء الإعلامية التي خدمت التلفزيون السعودي.

امتداد تاريخي

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي، أن حفل اليوم العالمي للتلفزيون شهد إطلاق الفرقة الموسيقية الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، التي كان لها امتداد تاريخي بصناعة هوية القنوات التلفزيونية والإذاعية، مشيرا إلى أنه سيكون لها أثر في صناعة هذا التراث وجزء من الهوية.

أوائل الإعلاميين

وأبان الغامدي أنه بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، فقد شهد اليوم مشاركة المذيعين السابقين على الشاشة، إذ قاموا بتقديم برامج مثل صباح السعودية، وأيضا نشرات الأخبار، وكان لها صدى جميل لدى المتابعين، لافتاً الانتباه إلى أن الهيئة لم تنسَ في هذا الحفل أوائل من ظهروا على شاشة التلفزيون السعودي، حيث تم تكريم الأحياء منهم وأيضاً من رحلوا - رحمهم الله- ووضعنا لهم شعار: «ما نسيناكم».