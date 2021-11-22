شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتطوير المواد القائمة على «البوليمر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول، أمس، مذكرة تفاهم بين البرنامج وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو، لتحفيز صناعة الغاز والبترول عالميًا ودعم التعاون فيها، من خلال رفع الوعي بالمنتجات القائمة على البوليمر. وتستهدف المذكرة التي وقعها رئيس مجلس إدارة الشركة ناشيونال كلاي سي ويليامز، تعزيز جهود التعاون لدعم وتشجيع استخدام المواد غير المعدنية من الناحية البيئية والاقتصادية، ودعم مكانة المملكة بوصفها موّردًا عالميًا للبتروكيميائيات، بما يتماشى مع الركائز الإستراتيجية لبرنامج استدامة الطلب على البترول المتعلقة بالتنمية، والابتكار، والاستدامة. ونوه سمو وزير الطاقة باهتمام ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية، بالبرنامج، مبينا أن هذا البرنامج الطموح، اهتم به إنسان طموح يسعى دائما إلى تنمية قدرات هذا البلد، ويستعين بجيل طموح من أبنائنا وبناتنا، حيث ساعدنا كثيرا في إقرار البرنامج.