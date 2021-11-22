شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» يتفقد الجناح السعودي بـ «إكسبو دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف، معرض «إكسبو الدولي 2020»، الذي تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. واطلع خلال جولته في المعرض على جناح المملكة، الذي يضم عددًا من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تعكس الصورة الحضارية والثقافية للمملكة المتمثلة في 4 ركائز رئيسية تشمل الطبيعة والناس والتراث والفرص الاستثمارية. ويستمر نشاط الجناح السعودي الذي تبلغ مساحته 13 ألف متر مربع حتى شهر مارس من العام المقبل 2022م، ويعد ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويقدم الجناح برنامجاً يومياً حافلاً لزواره، يتضمن عناصر ثقافية مميزة للمملكة، تُبرز تراثها الوطني.