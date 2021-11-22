شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت الدفاعات الجوية السعودية ، أمس، طائرة مسيّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، باتجاه مطار نجران.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عملية الاعتراض نتج عنها تناثر شظايا على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين.

وبين التحالف أن المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي؛ لتنفيذ الهجوم العابر للحدود، مشددا على أن انتهاكات الحوثيين تسيئ لسياسة ضبط النفس، وجهود الحل السياسي، وخيارات الردع مطروحة.