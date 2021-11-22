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تدمير مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران

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الدمام - شريف احمد - دمرت الدفاعات الجوية ، أمس، طائرة مسيّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، باتجاه مطار نجران.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عملية الاعتراض نتج عنها تناثر شظايا على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين.

وبين التحالف أن المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي؛ لتنفيذ الهجوم العابر للحدود، مشددا على أن انتهاكات الحوثيين تسيئ لسياسة ضبط النفس، وجهود الحل السياسي، وخيارات الردع مطروحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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