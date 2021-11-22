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 "حديقة الطيور" تستعرض فصائل وأنواع نادرة في موسم الرياض

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الدمام - شريف احمد - يواصل موسم الرياض تقديم فعالياته الممتعة وتجاربة المتنوعة، حيث يقدم من خلال أحدث فعالياته "شجرة السلام" معرض "حديقة الطيور"، الذي يستعرض أكثر من 40 طيرًا من فصائل وأنواع مختلفة ونادرة.

ويُمكِّنُ المعرض زواره من عيش تجربة واقعية وممتعة بالتفاعل واللعب مع طيور متحررة من أقفاصها بدون أية قيود برفقة المدربين المتخصصين في المنطقة.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه، ويضم عددًا من الفصائل النادرة من الطيور على مستوى العالم .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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