شكرا لقرائتكم خبر عن .. ونوال تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها في «خورفكان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحيت النجمة نوال الكويتية حفلا غنائيا يوم الخميس الماضي في ختام الأمسية الثانية بموسم «هلا خورفكان» على مسرح مدرج خورفكان بالشارقة في الإمارات.

وتزامنت الليلة الطربية التي أحيتها نوال مع الاحتفال بعيد ميلادها، واستقبل الجمهور نوال الكويتية بحفاوة وتصفيق حار، وأشعلت نوال مدرج خورفكان بمجرد دخولها إلى خشبة المسرح.

واستطاعت قيثارة الخليج أن تقدم أمسية فنية رائعة بقيادة المايسترو مدحت خميس، وتغنت نوال بأجمل أغانيها الحديثة، وخلال الحفل فاجأت إدارة المهرجان نوال الكويتية واحتفلت بعيد ميلادها على المسرح وسط تفاعل الجمهور في أجواء مبهجة.

وكانت نوال قد روجت للحفل قبل أيام، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «متحمسة جدا للحفل في بلدنا الغالي الإمارات، أدام الله أفراحها وأعيادها، ولجمهور خورفكان تحية خاصة والأجمل أن الحفل في يوم ميلادي 18 نوفمبر، ألقاكم على خير».

يذكر أن آخر حفل غنائي قدمته الفنانة الكويتية كان في شهر يوليو الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.