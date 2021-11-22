شكرا لقرائتكم خبر عن «ريا وسكينة» تعودان في زمن «السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الفنانة القديرة سلوى بخيت عن سعادتها بالمشاركة مع الشباب في مسرحية «ريا وسكينة»، وتوقعت أن تنال إعجاب الجمهور لأنها مليئة بالأحداث المشوقة بطابع محلي، وأشادت بروح التأقلم والتعاون بين الفريق، كما أكدت أيضا سعادتها بالوقوف على خشبة المسرح مع الفنانة ماجدة سلطان، إذ لم يسبق لهما العمل معا.

وأوضحت الفنانة ماجدة سلطان أن موضوع المسرحية وأبعادها جعلها توافق مباشرة على تأدية الدور وتضاعف الجهد لذلك، كما أن العمل مع الشباب الذين يمتلكون أفكارا جديدة ممتع ويرفع من تجربتهم، التي تمتاز بالعمق والجدية.

المسرحية الكوميدية «ريا وسكينة» تأليف محمد البردولي، وإخراج علي رضا، وتمثيل سلوى بخيت «أم هلال» وماجدة سلطان ومنصور الجداوي وحسن مكي وسميرة عابد وصالح الشيخ وناصر المري وخالد علي الغرير، وهي مستوحاة من القصة الكلاسيكية المعروفة وليست اقتباسا، فالأحداث تستعرض حياة ريا وسكنية في الزمن الحاضر «زمن السوشيال ميديا» وطريقة تعاملهما مع الوضع الجديد، وهما في سن 80 عاما، والدافع الذي يقودهما للرجوع إلى الجريمة بعد التوقف لفترة طويلة، وكذلك ستسلط المسرحية الضوء على بعض القضايا الاجتماعية.