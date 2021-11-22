شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ديسمبر.. أحلام على موعد مع جمهور موسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر مقربة من الفنانة أحلام، إنها ستشارك في حفلات موسم الرياض 2021 بتقديم حفلة على مسرح «أبوبكر سالم» يوم 23 ديسمبر القادم، وذلك ضمن الأمسيات الغنائية في مهرجان الرياض، إذ تحرص أحلام على المشاركة في مواسم الرياض كل عام، وستقدم لجمهورها أغاني ألبومها الجديد «فدوة عيونك»، الذي حققت أغانيه «التريند» على منصات الأغاني العربية، كما أنها تستعد للمشاركة في حفل في «أبوظبي» بدولة الإمارات يوم 3 ديسمبر المقبل.

يذكر أن أحلام بعد نزول ألبومها «فدوة عيونك» في فبراير الماضي، أعلنت طرح الجزء الثاني من ألبومها الذي نزل إلى الأسواق يوم 11 فبراير من نفس العام، وسبب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل مرتبات عالية في التريند السعودي لمنصات الأغاني.