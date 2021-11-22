شكرا لقرائتكم خبر عن عمالقة الغناء يكرمون الأمير نواف بن فيصل في ليلة «أسير الشوق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - النجوم يعدون بليلة طربية تاريخية تمتع جماهير الفن والطرب

أشعاره الخالدة عنصر إلهام لعدد

كبير من نجوم الفن العربي

يحيي عدد من نجوم الغناء السعوديين والعرب الحفل الغنائي الضخم، الذي يقام يوم الجمعة القادم بعنوان «ليلة أسير الشوق»، تكريما للشاعر الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود الملقب بـ«أسير الشوق».

يشارك في الحفل محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد وأصالة وعبدالمجيد عبدالله، وسيشاركون الأمير النجاحات من خلال أغان خالدة مثل «اسمحي لي يا الغرام» و«اختلفنا» و«على البال» و«تفنن» و«أغلى حبيبة»، وغيرها من أشهر الأغاني.

ليلة استثنائية

وكان رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق عن ليلة «أسير الشوق» وحفلها الغنائي، كما أعلن الحساب الرسمي لإحدى شركات الإنتاج الإعلامي عبر موقع تويتر، أن موعد ليلة «أسير الشوق» في موسم الرياض 2021، سيكون يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الحالي، ومن المتوقع أن تكون ليلة استثنائية وطربية تاريخية ضمن حفلات موسم الرياض الغنائية لهذا العام، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا من محبي الأمير الشاعر والنجوم الكبار.

الفن الأصيل

وأعرب الفنان راشد الماجد عن سعادته بالمشاركة في الحفل، وقال إنه سيغني العديد من أغانيه القديمة والحديثة المحببة لجمهوره العربي، أما الموسيقار عبادي الجوهر، فقال إنها ستكون ليلة طربية تاريخية ستمتع جماهير الفن والطرب، بينما أبدت الفنانة أصالة نصري سعادتها بالمشاركة في الحفل مع نخبة من نجوم الطرب العربي الأصيل.

أشهر القصائد

وينتظر جماهير الفن والطرب الأصيل يوم الحفل لحضور واحد من أبرز المساءات الموسيقية هذا العام، إذ يجمع عددا من قصائد «أسير الشوق»، التي تغنى بها عمالقة الفن السعودي، وعددا من الفنانين العرب، ومن أبرز تلك الأعمال «اسمحي لي يا الغرام» التي تغنى بها الفنان محمد عبده في بدايات التسعينيات، ولا يزال صداها يتكرر حتى اليوم.

عنصر إلهام

وتمثل تجربة «أسير الشوق» عنصر إلهام لعدد كبير من نجوم الفن العربي، إذ خلد بصمته من خلال أعماله، التي تغنى بها محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر وماجد المهندس وراشد الماجد، وتجاوزت قصائده التي غناها الفنانون 100 قصيدة عاطفية وشاعرية، وأولى أمسياته كانت عام 1998.

ثقل فريد

وتتميز ليلة «أسير الشوق» بثقل فني فريد من نوعه، إذ تجمع أبرز الفنانين السعوديين، وهي تكريم للمؤثرين في المجال الفني والغنائي، كما هو الحال في ليالي الأساطير بموسم الرياض 2019، التي شهدت تكريم الشعراء والملحنين والفنانين، الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة الأغنية الوطنية والعربية، ويقام الحفل في «محمد عبده أرينا» بمنطقة «بوليفارد رياض سيتي»، إحدى مناطق موسم الرياض هذا العام.

أكثر من 100 قصيدة وأولى أمسياته قبل 23 عاما