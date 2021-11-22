شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. استئناف تطوير «الدائري الداخلي» بالمحور الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت وكالة المشاريع بأمانة محافظة الأحساء، أعمال تحسين وتطوير محور طريق الملك عبدالله «الدائري الداخلي» شمال مدينة المبرز، بعد ترسية المشروع على مقاول آخر، بحسب الإجراءات والأنظمة المتبعة في ذلك.

ويشمل المشروع السفلتة، وإنشاء الأرصفة، ومضامير المشاة، ومسارات خاصة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى أعمال التشجير والإنارة، بطول 3 كيلومترات، و4 مسارات لكل اتجاه.

انسيابية مرورية

يذكر أن «الطريق الدائري الداخلي» لمدينة المبرز، يهدف لانسيابية الحركة المرورية من شمال محافظة الأحساء، إلى جنوبها والعكس، ويعد بديلا للطرق المحورية القائمة لهذه المنطقة، ويبلغ طوله بعد التطوير 9 كيلومترات طولية، بعرض 40 مترا.

طرق حديثة

وتعد شبكة الطرق الجديدة وخاصة الطريق الدائري الداخلي بالمبرز، أحد العوامل الهامة في تنمية وتطوير المناطق غير المطورة خارج المدينة، بما يسهم في تخفيف الضغط المروري على وسط المدينة القديمة «قلب مدينة المبرز حاليا»، بالإضافة لتعزيز الجوانب السياحية بخدمة وسط المدينة الأثري ومن بينها قصر صاهود، وربط محاور النقل الرئيسية لمحافظة الأحساء بعضها ببعض، إضافة إلى أن ربط طريق الملك عبدالله الدائري «الضلع الشرقي» و«الضلع الغربي»، بواسطة امتداد طريق مكة شمالا بعرض 40 مترا، وامتداد طريق الملك سعود بعرض 40 مترا، يعمل على توفير حركة مرور مرنة وآمنة لسكان وزوار وسط المدينة بواسطة شبكة طرق حديثة تلائم الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، ويسهم في دعم الربط بين المدينة والبلدات الشرقية بتوفير حركة مرور سلسة للمركبات القادمة في اتجاه وسط المدينة أو المغادرة في اتجاه البلدات الشرقية.