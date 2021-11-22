شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان المنتجات الموسمية بمشاركة 35 جهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية مهرجان المنتجات الموسمية والصناعات التحويلية بالواجهة البحرية بالدمام، بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة وأهلية وجمعيات خيرية وتسويقية وتعاونية زراعية، تزامنًا مع حملة «هذا موسمها»، التي تهدف للتوعية بالفاكهة الموسمية المتميزة في المملكة.

وتأتي حملة «هذا موسمها» لإيضاح أهمية دور التسويق الزراعي، والذي يمثل التحدي الأكبر في القطاع الزراعي، بدءًا من المدخلات الزراعية مروراً باختيار الأصناف التي يسهل تسويقها وحتى الوصول إلى زيادة الإنتاج الزراعي المستهدف في بعض المواسم، وذلك من خلال فتح نوافذ تسويقية جديدة والعمل على ربط المنتجين مع أصحاب التطبيقات.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالشرقية م. عامر المطيري أن الوزارة تعوّل على إقامة مثل هذه الفعاليات الخاصة بتوجيه المزارعين والمستفيدين والمجتمع بشكل عام عن المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن حجم الحضور والمشاركين، بيرهن على ثقة المستفيدين بهذه الفعاليات لزيادة المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية المتعلقة بها.

واستضاف المهرجان 60 طفلًا من مرحلة رياض الأطفال لتعريفهم بالزراعة ومنتجاتها وأهميتها، ضمن البرامج الإرشادية للفرع والموجه لجميع فئات المجتمع من مهتمين ومستفيدين ومتخصصين ولجميع الفئات العمرية من أجل نشر الوعي الزراعي بين أبناء وطننا الغالي.