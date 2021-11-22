شكرا لقرائتكم خبر عن 8678 جولة رقابية تكشف 640 مخالفة «صحية» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حررت أمانة المنطقة الشرقية 640 مخالفة، وأغلقت 13 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس « كورونا » وتطبيق «توكلنا»، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات، وذلك في 8678 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، خلال الأسبوع الماضي، ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقالت الأمانة إنها تلقت 3574 بلاغا خلال الأسبوع الماضي عبر مركز 940، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940؛ لمعالجتها.