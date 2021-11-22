شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. تطوير سوق المواشي وإنشاء جسر مشاة على شارع الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث المجلس البلدي لبلدية محافظة القطيف مقترحات تطوير موقع سوق المواشي والأعلاف المؤقت بالمحافظة، الذي تم افتتاحه يوم السبت بتاريخ 1443/4/1هـ، والواقع في مخطط غرب الأوجام الزراعي رقم 1، بالقرب من المسلخ، واستمع للعرض المقدم من أمين المجلس يوسف المنشاد، الذي استعرض مميزات الموقع الجديد للسوق المؤقت.

الاحتياجات والمقترحات

وناقش المجلس خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والستين في مقره بالبلدية، برئاسة رئيس المجلس م. شفيق آل سيف، وبحضور الأعضاء، وعدد من مسؤولي البلدية، الاحتياجات والمقترحات المقدمة من الباعة والمشترين، والتي تساعد في استكمال وتطوير الموقع.

بناء وتشغيل

واطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من وكيل الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالبلدية م. زكريا العبدرب الرضا، على عدد من المشاريع المقترح طرحها للاستثمار، كمشروع مركز الأمير سلطان الحضري بجميع عناصره ومكوناته، على أن يقوم المستثمر باستكمال بنائه وتشغيله، ومشروع استثمار الساحل الشرقي لسنابس، ومشروع استثمار لوحات دعائية إلكترونية في مواقع مختلفة في المحافظة، ومشروع مزايدة إقامة جسر مشاة على شارع الخليج واستغلاله دعائيا.

سوق مؤقت

وناقش الأعضاء مطالب أهالي الجش بخصوص تخصيص سوق مؤقت «نفع عام» للخضار، في الأرض الواقعة على شارع الجارودية الجش، شرق استراحة البلدية، إضافة إلى مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالشأن البلدي.

مبادرة دروازة

من ناحيته، قدم م. آل سيف شكره وتقديره لرئيس ومنسوبي بلدية المحافظة، على الجهود المبذولة لنجاح مبادرة «دروازة»، التي تمت فيها إزالة الأنقاض وتنظيف المباني التراثية، وتكسية الممرات في حي الزريب الواقع بحي القلعة الأثري.

نزع الملكية

وطالب رئيس المجلس بالمحافظة على ما تبقى من الجزء الأثري لحي القلعة، الذي يقع ضمن مشروع نزع الملكية لشارع الملك عبدالعزيز، خاصة أنه سيكون من ضمن أملاك بلدية المحافظة، مقدما شكره لكل المتطوعين والمتطوعات على ما قدموه من جهود كبيرة لإنجاز هذه المبادرة.

استعراض مميزات الموقع الجديد للسوق المؤقت

تطوير

الساحل الشرقي لسنابس

إزالة الأنقاض وتنظيف المباني التراثية ضمن «دروازة»