شكرا لقرائتكم خبر عن بلغ 3 %.. الأجهزة الذكية تزيد نسب إصابات الأطفال بـ«كسل العين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت فعالية يوم «الطفل العالمي»، التي أقامها مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بمحافظة القطيف، بحضور مدير المستشفى د. محمد الخليفة، بث الوعي والثقافة الصحية لدى الأسر والأطفال، وذلك في ساحة وفناء وواجهة المستشفى الخارجية.

وأكد مدير برنامج صحة العين ومكافحة العمى بتجمع الشرقية الصحي د. صالح الجارودي مشاركة مستشفى الأمير محمد بن فهد هذه الفعالية بقسم العين، التي شملت التركيز على الحول، وكسل العين لدى الأطفال، مضيفًا: «شهدت الفترة الماضية زيادة استخدام الأطفال للأجهزة الذكية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف في النظر».

وأشار إلى أن نسبة كسل العين بين الأطفال وصلت إلى 3 %، لذلك كان هذا البرنامج التثقيفي لتوعية الأسر وأولياء الأمور، الذي استهدف شرح مسببات الإعاقة البصرية، وكل ما يتعلق بصحة العين، ومكافحة العمى، مثل ضغط العين، واعتلال الشبكية السكري.

ونصح الجارودي عموم الأسر ومن يتواجد عندهم طفل بالفحص المبكر، الذي يكون بين عمر 4 و6 سنوات للوقاية من كسل العين، فبعد العمر هذا لا يمكن أن يصحح أو يعالج إن وجد المرض.

من ناحيته، أشار مدير التمريض بالمستشفى جواد المزين إلى أن أهمية هذا البرنامج تأتي لبث وزيادة الوعي والثقافة الصحية لدى الأسر والأطفال، وأن الفعالية شملت العديد من الأركان التوعوية، والثقافية، والألعاب الحركية، والمسرح، التي يشرف عليها الفنان عبدالعظيم الضامن، وكلها تصب في زيادة الوعي الصحي.

وقالت الممرضة زينب الفرج: «أردنا أن ندخل إلى عالم الأطفال بإقامة هذه الفعالية؛ لنجذبهم، ونكشف عليهم، من خلال بعض الأركان التي أقمناها، كي نوجد جيلًا صحيحًا خاليًا من الأمراض، وإعداد جيل من الشباب الواعي بضرورة الكشف المبكر، فالوطن عمدة الشباب».

ولفتت إلى أن الفعالية متنوعة وممزوجة بين المجالين الصحي والترفيهي، فالمزج بين الاثنين جذب الأسر والأطفال، مؤكدةً الكشف على الكثير منهم ببعض الأركان سواء كانت العيون أو الأسنان، وغيرها من الكشفيات، كما كان الترفيه بالألعاب الهوائية، أو المسرح، والرسم والتلوين.